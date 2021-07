Das Impfzentrum des Landkreises Bad Kreuznach in Bad Sobernheim gibt seinen aktuellen Wochenbericht bekannt: Bis Sonntag, 4. Juli, wurden insgesamt 76.129 Dosen im vom Kreis betriebenen Landesimpfzentrum in Bad Sobernheim verabreicht. Sie unterteilen sich in 46.750 Erst- und 29.379 Zweitimpfungen.