Alle Jahre wieder... sorgte der Förderverein Lützelsoon dafür, das kranke und Not leidende Kinder, die womöglich keine oder nur wenige Geschenke zum Fest des Friedens erhalten, einen Wunsch erfüllt bekommen. Die Idee ist so einfach wie gleichzeitig logistisch anspruchsvoll und deshalb auch so erfolgreich. An sogenannten Wunschbäumen werden Geschenkideen „aufgehängt“.