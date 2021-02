Regelung für Januar und Februar: Kita-Elternbeiträge in Bad Kreuznach werden erlassen

Eltern, die ihre Kinder in der Corona-Pandemie seit Mitte Dezember zu Hause gelassen und betreut haben, statt sie in die Kita zu schicken, bekommen die Elternbeiträge für die Monate Januar und Februar von der Stadt Bad Kreuznach erstattet. Sie sollen nicht auch noch dafür bezahlen müssen, obwohl sie die Leistungen in den Kitas nicht in Anspruch nehmen. Diese Sonderregelung hat der Jugendhilfeausschuss jetzt einstimmig beschlossen (wir berichteten bereits kurz). Die meisten Kommunen sehen eine ähnliche Reglung dafür vor.