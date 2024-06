Plus Bad Kreuznach

Redebedarf über Windräder nahe Planig: Bad Kreuznacher Parteien berufen Stadtrat ein

i Zugabe für den Bad Kreuznacher Stadtrat: Bevor die Kommunalwahl kommt, wird eine weitere Sitzung abgehalten. Foto: Marian Ristow (Archiv)

Von wegen Sommerpause: Der Bad Kreuznacher Stadtrat muss in seiner „alten“ Besetzung noch einmal tagen. Eigentlich hatte sich der Stadtrat bereits in der dritten Maiwoche verabschiedet, nun kommt es zur Zugabe: am Mittwoch, 5. Juni, um 17.30 Uhr. Die Terminfindung war nicht ganz einfach: Die Kommunalwahl am Sonntag beschäftigt große Teile der Verwaltung, am eigentlichen Sitzungstag, dem Donnerstag, legt der Firmenlauf die Stadt lahm.