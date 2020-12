Rechte Gruppierung versammelt sich am Feld des Jammers: Polizei hatte alles im Griff

Archivierter Artikel vom 11.05.2020, 10:49 Uhr

Den 75. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs am vergangenen Freitag nutzte eine Gruppe Rechter zu einer Kundgebung am Mahnmal Feld des Jammers mit Fahnen und Transparenten.

Wegen der Corona-Krise war nur 15 Personen erlaubt, sich von 18 bis 19.30 Uhr dort aufzuhalten. Zahlreiche Gegendemonstranten wurden von der Polizei auf das derzeitige Versammlungsverbot hingewiesen. Einige zogen wieder ab, andere versuchten trotzdem, durch die Felder von hinten her an das Mahnmal zu gelangen, was aber von den Polizeikräften verhindert wurde (Foto). Am Ort des Geschehens waren neben der Polizei auch Beamte der Kreisverwaltung und des Ordnungsamtes der VG Langenlonsheim-Stromberg. nn Foto: Dieter Ackermann