Bad Sobernheim

Auch in den weiterführenden Schulen stand der Beginn des neuen Schuljahres unter dem Zeichen der Corona-Pandemie. Die Disibod-Realschule hat nach den Sommerferien ihr Sicherheitskonzept erweitert, um auf die Rahmenbedingungen der Corona-Situation reagieren zu können. So starteten 66 neue Schüler in der fünften Klassenstufe, aufgeteilt in drei Klassen.