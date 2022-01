Auch am Sonntag nach der Veröffentlichung des Gutachtens zum Umgang mit den Missbrauchsopfern in der Diözese München/Freising ist die Empörung bei vielen Gläubigen groß. Die Seelsorger in der Region gingen ganz unterschiedlich in ihren Predigten mit dem Thema um. Viele streiften die Thematik, einige wenige machten aus ihren Herzen keine Mördergrube und schonten auch den emeritierten Papst Benedikt nicht.