A Company like a friend! Ein Unternehmen wie ein Freund. So definiert sich die international aufgestellte Simona AG mit Hauptsitz und derzeit 603 Mitarbeitern in Kirn. Trotz Corona, trotz Energiekrise, trotz der unklaren Auswirkungen des Krieges in der Ukraine hat das Unternehmen aktuell bei freundlicher Konjunktur in seiner Sparte die Auftragsbücher randvoll, sucht qualifiziertes Personal.