Drei Ecken, vier Glocken und 34 Meter Höhe: das ist der Kirchturm der Matthäuskirche am Steinweg. Am Samstag konnte jeder, der wollte und den Mut hatte, diesen Turm in seiner Breite und seiner Höhe beim Turmklettern ertasten. Es schien so, als hätten sich nach der Corona-Pause sämtliche Kletterer aus dem Kreuznacher Kreisgebiet – und die, die es werden wollen – versammelt.