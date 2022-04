Nachdem mehrere Rauchwarnmelder in einer Erdgeschosswohnung an der Humperdinckstraße anschlugen, alarmierten Hausbewohner am Mittwoch gegen 21.15 Uhr den Notruf. Vor der Wohnungseingangstür war Brandgeruch wahrnehmbar, auf Klopfen und Klingeln öffnete der Mieter zunächst nicht.