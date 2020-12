Bad Kreuznach

Eine Rattenplage macht sich an der Rüdesheimer Straße zwischen den Häusern 43, 45 und 47 breit: Das berichtet Isolde Schneider (77), die als Anwohnerin direkt davon betroffen ist. In ihrem Garten hat sie bereits mehrfach eine Ratte vorbeihuschen sehen, und ihr Hund schlägt morgens an, weil er die Nager riecht. Bei einem weiteren Nachbarn sei bereits ein Huhn von einer Ratte angefressen worden, weiß sie. Die Stadtverwaltung hat sie darüber informiert – doch dort habe man ihr gesagt, dass Rattenproblem müsse die Anwohnerin privat beseitigen.