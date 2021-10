Rathaus: Stadtrat stimmt klar pro Kornmarkt

Jetzt muss nur noch die Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde des Landes (ADD) mitspielen, in dem sie eine mindestens 50-prozentige Förderung des Ankaufpreises übernimmt, und die Stadt Bad Kreuznach wird künftig große Teile ihrer Verwaltung im Sparkassen-Gebäude am Kornmarkt unterbringen. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend mit großer Mehrheit dafür gestimmt (lediglich Jürgen Locher und Stefan Butz von der Fraktionsgemeinschaft Die Linke/Progressives Bad Kreuznach) stimmten dagegen. Damit folgt der Stadtrat dem ebenso deutlichen Empfehlungsbeschluss des Hauptausschusses vom 20. September.