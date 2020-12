Rathaus am Kornmarkt nimmt Gestalt an: Sparkasse und Stadtspitze verständigen sich auf vier Gebäudegutachten

Bad Kreuznach

Schon länger ist klar, dass es einen Konsens in sämtlichen politischen Gremien der Stadt Bad Kreuznach gibt, dass die Stadtverwaltung in Zukunft am Kornmarkt zu finden ist. Ebenso klar ist, dass die Sparkasse ihren Hauptsitz gern an die Stadt verkaufen will – vorausgesetzt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen. Der „Oeffentliche“ berichtete bereits im Januar, wie ein mögliches Gegenfinanzierungsmodell aussehen könnte. Die Sparkasse, die über eine breit aufgestellte und erfolgreich arbeitende Projektentwicklungsabteilung verfügt, die selbst Immobilien baut und diese vermarktet, interessiert sich für drei Gebäude, die sich im Besitz der Stadt befinden: den Hundheimer Hof, besser bekannt als Stadthaus an der Wilhelmsbrücke, die Immobilie am Eiermarkt 14, die lange Jahre die Heimat von Ordnungsamt und Standesamt war und zurzeit leer steht, sowie das dreigliedrige Gebäude in der Viktoriastraße 14, aktuell der Sitz des Stadtbauamtes – alle drei unter Denkmalschutz und allesamt lukrativ für die Schaffung von Wohnraum. Die Sparkasse zieht sich vom Kornmarkt zurück, will dort aber mit einem Beratungscenter vertreten bleiben.