Hargesheim

Mangelnde Verkehrssicherheit und Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses in den engen Dorfstraßen Kreuznacher Hohl und Hinkelstein sind ein Dauerthema in Hargesheim. Seit vielen Jahren wird im Gemeinderat und im Bauausschuss über eine Lösung nachgedacht und diskutiert. Jetzt befassten sich die Bauausschussmitglieder erneut bei einem Termin vor Ort mit der Situation, an dem auch mehrere Anwohner teilnahmen.