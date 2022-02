Der deutschlandweit bekannte Naheradweg führt am Kirner Steinbruch nun über eine 150 Meter lange „Teststrecke“ aus verschiedenen Radwegbelägen. Von der Quelle im saarländischen Selbach am Bostalsee bis zur Mündung in den Rhein bei Bingen erstreckt sich auf 135 Kilometern der Naheradweg.