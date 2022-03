Radweg? Nein, eher buckelpistenartiger Lochstreifen. Denn die Trasse zwischen Stausee und Friedensbrücke BME ist schon lange in einem katastrophalen Zustand. Grund: Durch frühere Arbeiten am Bahndamm und die aktuellen Arbeiten des Kraftwerkseigentümers Rise an der neuen Fischtreppe ist einiges an Schwerverkehr auf der im Naheland mit Abstand am stärksten frequentierten Radtrasse unterwegs.