Plus Kirn-Sulzbach

Radfahrer finden verlassenen Rollator vor: Feuerwehr befreit Mann in Kirn-Sulzbach aus Steilhang

Von Sebastian Schmitt

i Mittels einer Schleifkorbtrage musste die Feuerwehr am Samstagmorgen in Kirn-Sulzbach einen verunglückten Rentner aus einem Steilhang befreien. Foto: Sebastian Schmitt

Ein älterer Mann ist am Samstagmorgen mit seinem Rollator in Kirn-Sulzbach verunglückt und von der Kirner Feuerwehr befreit und gerettet worden. Der Rentner war wie mehrmals die Woche mithilfe seines Rollators auf der Oldenburger Straße in Richtung Bundesstraße 41 unterwegs. Dort war er dann in Höhe der Nahebrücke auf den Radweg in Richtung Idar-Oberstein abgebogen.