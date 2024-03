Plus Bad Kreuznach

Quellenhof-Pächter setzt sich zur Wehr: Ermittlungen gegen ihn wegen beruflicher Vergangenheit sind haltlos

Von Cordula Kabasch

i Nach einer Sanierung der Zimmer will der Pächter des Quellenhofs voraussichtlich im Frühjahr den Hotelbetrieb wieder aufnehmen, hatte er angekündigt. Das Restaurant ist nach wie vor geöffnet. Derweil laufen gegen den Mann Ermittlungen wegen mehrerer Delikte. Die Vorwürfe weist er zurück. Foto: Kabasch

Der Pächter des Traditionshotels Quellenhof am Bad Kreuznacher Nachtigallenweg, gegen den die Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen mehrerer Delikte in Zusammenhang mit seiner vorherigen Tätigkeit als Geschäftsführer eines Hotels in Hessen ermittelt, sieht sich als Opfer eines ehemaligen Gastes, der ungerechtfertigt gegen ihn vorgeht.