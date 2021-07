Pünktlich zu den Sommerferien: Soft-Start im neuen Salinenbad

Saisonstart „soft“ zum Auftakt der Sommerferien: Das neue Bad Kreuznacher Salinenbad wird am heutigen Montag um 9 Uhr eröffnet. Allerdings nur mit den acht 50-Meter-Bahnen des 1000 Quadratmeter Wasserfläche bietenden Schwimmerbeckens. Denn die Halle mit Sprung-, Plansch- und Lehrschwimmbecken und das Nichtschwimmerareal draußen sind noch nicht fertig, auch am Matschspielareal und an der Strand-Lounge wird noch gearbeitet. Passend dazu, dass Corona-konform ab heute ohnehin nur eine reduzierte Gästezahl eingelassen wird: 250 zwischen 9 und 14 Uhr, 250 zwischen 15 und 20 Uhr – auch um den Betrieb zu testen.