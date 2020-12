Bad Kreuznach

Der 23-Jährige, der am 9. Juli dieses Jahres bei einem Streit an einer Tankstelle in der Alzeyer Straße in Bad Kreuznach seine ehemalige Freundin mit mehreren Messerstichen schwer verletzte, ist aufgrund einer schizophrenen Psychose nicht schuldfähig. Zu dieser Einschätzung kommt der psychiatrische Sachverständige Dr. Ralf Werner, der den Angeklagten an zwei Tagen untersucht und an den bisher vier Verhandlungstagen beobachtete.