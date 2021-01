Bad Kreuznach

Leicht ist die Situation von obdachlosen Frauen nie. Doch in Zeiten von Corona und in der kalten Jahreszeit ist das Überleben auch in Bad Kreuznach für diese Frauen noch schwieriger. Da waren die Mahlzeiten der IHK-Abschlussprüfung der Köche für die Gäste des Café Bunt eine willkommene kulinarische Abwechslung.