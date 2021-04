Prozess am Amtsgericht Bad Kreuznach: Schmuck für Heroinkonsum gestohlen

Die Auslage eines Schmuckgeschäftes in der Mannheimer Straße war in der Nacht zum 29. Januar 2020 Zielscheibe für einen 32-jährigen suchtkranken Bad Kreuznacher. Weil er dringend Heroin brauchte, schlug er die Scheibe des Ladengeschäftes ein und griff sich unter anderem Trauringe, Ohrringe und Colliers in einem Gesamtwert von 4260 Euro. Jetzt wurde er dafür vom Amtsgericht Bad Kreuznach zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Weil er seit vielen Jahren Heroin konsumiert, soll er begleitend eine Therapie absolvieren.