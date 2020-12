Abtweiler/Mainz

Seit Mitte März stehen fast alle Busse beim Omnibusunternehmen Molter-Reisen in Abtweiler still. Und mit jedem Tag wird die Lage prekärer. Nach derzeitigem Stand dürfen Busreisen frühestens am 24. Juni wieder starten. Das sind noch einmal fast vier Wochen, in denen Einnahmen fehlen. Vielen Busunternehmen droht das Aus.