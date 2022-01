Bad Kreuznach/Guldental

Promille-Duo rauscht nach Unfall ab und wird doch gefasst

Das wird für den 50-jährigen Unfallverursacher eine teure Angelegenheit. Eine Polizeistreife hat am Freitagabend einen Autofahrer in seinem liegen gebliebenen Pkw vor dem Ortsausgang Guldental (K 49) vorgefunden, dieser hatte zuvor in Bad Kreuznach ein parkendes Auto gerammt und war danach geflohen.