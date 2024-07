Plus Bad Kreuznach Programm der Matthäus-Kirchengemeinde Bad Kreuznach: Kirchenmusik verspricht viel Abwechslung Von Josef Nürnberg i Volle Kirchenbänke gab es zum Beispiel beim Bach-Adventskonzert in der Pauluskirche. Foto: Frank Sydow Archiv Musikfreunde, insbesondere die der geistlichen Musik dürfen sich auf die zweite Jahreshälfte freuen. Denn die evangelischen Kirchengemeinde und die Matthäus-Kirchengemeinde Bad Kreuznach haben wieder ein attraktives musikalisches Programm zusammengestellt, das laut Kantorin Carla Braun „Hörerlebnisse für den unterschiedlichsten Geschmack bereithält“. Lesezeit: 2 Minuten

Menschen, die in der Adventszeit gerne besinnlich dem Weihnachtsfest entgegen gehen, dürfen sich freuen, denn das „Weihnachtsoratorium“ von Johann Sebastian Bach wird am 15. Dezember um 17 Uhr in der Pauluskirche mit der zweiten Kantate „Hirten auf dem Felde“ fortgesetzt. Sie wird kombiniert mit Georg Friedrich Händels „Messiah“ Teil I, ...