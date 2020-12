Bad Kreuznach

Vor gut einem Monat, am 16. Juni, hat Dr. Hans Jöckel seinen 90. Geburtstag gefeiert. An Würdigungen und Gratulationen hat es, wenig überraschend, nicht gemangelt. Kein Wunder, denn der Sanitätsrat gilt weit über die Grenzen der Stadt hinaus als profilierter Kur- und Bademediziner, der sich nicht nur in Bad Kreuznach jahrzehntelang mit Leib und Seele für den Fortbestand der klassischen Heilkur und Radontherapie eingesetzt hat.