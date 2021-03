Die Corona-Pandemie ist in vielerlei Hinsicht schwer zu ertragen. Soziale Isolation, wirtschaftliche Schwierigkeiten, Angst vor Ansteckung oder Spätfolgen nach durchgestandener Infektion und keine Perspektive auf Besserung: All das führt zunehmend zu psychischen Krankheiten wie Depressionen oder Angststörungen. Die psychosomatische Fachklinik St.-Franziska-Stift in Bad Kreuznach reagiert nun darauf und bietet eine stationäre Covid-19-Rehabilitation an, um diese Leiden zu behandeln.