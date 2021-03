Probleme bei Datenübermittlung verzögern Endergebnis in Bad Sobernheim – Wahlbeteiligung um über 8 Prozent gesunken

Nachdem die Schnellmeldungen aus den 40 Wahllokalen am Montagvormittag noch einmal geprüft worden sind, gehen die Wahlunterlagen nun an die Kreisverwaltung für die Sitzung des Kreiswahlausschusses. Am Sonntag stand das vorläufige Endergebnis für den Wahlkreis 18 erst gegen 21.50 Uhr endgültig fest, als die Ergebnisse aus Hargesheim an den Landeswahlleiter übermittelt wurden. Allerdings gab es auch mit der neuen Softwareübermittlung einige Verzögerungen – und das Ergebnis aus Hargesheim wurde auf der Seite des Landeswahlleiters erst nach 23 Uhr aufgenommen und so der Wahlkreis abgeschlossen.