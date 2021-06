Mit Beginn der Sommerferien am 19. Juli soll der Außenbereich des neuen Schwimmbades im Salinental öffnen, hat BGK-Geschäftsführer Christoph Nath am Montagabend im Finanzausschuss angekündigt. Nicht so ganz freiwillig, denn Bürgermeister und Kämmerer Wolfgang Heinrich, zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bad-Gesellschaft, hatte ihn um ein exaktes Datum gebeten. Und das bekam er auch. Zumindest ein Becken kann dann eröffnen, beim Nichtschwimmerbecken gibt es noch technische Probleme.