Bad Sobernheim

Probebetrieb im Bad Sobernheimer Rosenbergbad: Saisonstart verzögert sich

i Ein Blick in den Technikraum des Rosenbergbads: Die meisten der neuen schwarzen Kunststoffrohre als Teil der der erneuerten Schwimmbadtechnik sind bereits installiert und warten auf ihren Einsatz in der Sommersaison. Foto: Silke Jungbluth-Sepp

Die Eröffnung des Freibads „Am Rosenberg“ in Bad Sobernheim lässt noch auf sich warten. In der kommenden Woche ist nach Abschluss der Arbeiten an der Schimmbadtechnik zunächst ein Probebetrieb geplant.