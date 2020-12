Bad Kreuznach

Wer sich zurzeit einen neuen Gebrauchtwagen leistet, muss möglicherweise gut einen Monat warten, bis das gute Stück zugelassen ist. Zumindest in der Stadt Bad Kreuznach. Ein Leser, der am 1. Juni, Pfingstmontag, einen Termin zur Überschreibung seines Autos bei der Zulassungsstelle der Stadt beantragt hatte, hätte frühestens am 2. Juli einen Termin bei der Behörde bekommen.