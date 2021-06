Ein für die Region neues, modernes Übernachtungsangebot an attraktiver Stelle möchte Weingutsbesitzer Felix Prinz zu Salm-Salm in Bingen verwirklichen. Doch bis aus einem ehemaligen Weinbergshang, der heute Wiesengelände ist, eine touristische Attraktion werden kann, sind noch einige planerische und rechtliche Hürden zu nehmen. Dies wurde im städtischen Planungsausschuss klar, der sich am Dienstagabend mit dem Projekt am Rand von Kempten beschäftigte.