Mittwochmorgen in Hennweiler: Spannung in dem Kindergarten Kleine Strolche, denn es gibt eine Premiere gleich um die Ecke. Zum ersten Mal öffnete nämlich eine mobile Corona-Teststation in die Lützelsoon-Turnhalle ihre Pforten. Grit Ebert, die Leiterin des Kindergartens, hat den Termin mit der Teststation organisiert, um den Eltern und Kindern die Möglichkeit einer Testung vor dem Besuch des Kindergartens zu ermöglichen.