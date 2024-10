Plus Lauterecken

Premiere in der Veldenzstadt Lauterecken: Praxisnahe Einblicke bei Berufsrallye

i Im Friseursalon „Schöne Haare by Lisa Groß“ und in 14 weiteren teilnehmenden Betrieben in Lauterecken konnten Schüler der Realschule plus und des Veldenz Gymnasiums praktische Eindrücke gewinnen. Foto: Lena-Marie Ockert

Premiere in der Veldenzstadt: Die erste Berufsrallye wird allgemein als Erfolg gewertet. Den Startschuss gab VG-Bürgermeister Andreas Müller in der Turnhalle der Realschule plus in Lauterecken. Insgesamt öffneten an diesem Tag 15 Lauterecker Unternehmen ihre Türen, um den rund 80 Schülern der Realschule plus und des Veldenz Gymnasiums praxisnahe Einblicke in ihre Berufsfelder zu ermöglichen.