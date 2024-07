Plus Bad Sobernheim Premiere im Bad Sobernheimer Marum-Park: „Tanz im Park“ kommt auf Anhieb gut an Von Wilhelm Meyer i Ein voller Erfolg: Zu Tanz im Park kamen Teilnehmer auch aus zahlreichen Nachbarorten. Foto: Wilhelm Meyer Dass „Tanz im Park“ gleich bei seiner ersten Auflage so ein Renner sein würde, hat wohl niemand geahnt. Angefangen hatte alles vor kaum einem Jahr: ein wenig Tango im Park mit Freunden, erinnert sich Julia Alexandra Schickentanz. Die Physiotherapeutin und studierte Tänzerin hatte den Marum-Park dafür entdeckt. Lesezeit: 2 Minuten

Das Veranstaltungsmanagement der Stadt griff den Plan auf. Schnell war Maximilian Jacob von der Tanzschule Jacob in Idar-Oberstein dafür zu begeistern. Erfreut war er, dass sich in Bad Sobernheim etwas in Sachen Tanz bewegt. Lange war es ihm nicht gelungen, dort einen Kurs auf die Beine zu stellen. Als ob ...