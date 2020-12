Kirn/Hochstetten-Dhaun

Was lange währt, soll endlich gut werden. Dabei ist die in Bürgerschaft und kommunalen Gremien „gefühlt lange Zeit“ bis zum Startschuss der Gefahrenbeseitigung am „Rutschhang“ im alten Kreis-Wertstoffhof in Fachkreisen sensationell kurz. Eineinhalb Jahre nachdem „Gefahr in Verzug“ durch Hunderttausende Tonnen Abraummaterial gemeldet wurde, setzte Landrätin Bettina Dickes mit zwei Baggerjoysticks die Operation Hangsanierung in Gang.