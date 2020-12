Waldalgesheim-Genheim

In zahlreichen Weinbergen und Feldern der Region können Naturfreunde derzeit ein Blütenmeer bestaunen und dabei Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Co. beobachten, die sich in der bunten Blütenpracht tummeln. Winzer und Landwirte haben die erforderliche Samenvielfalt in die Erde gebracht.