Bingen

Plangemäß am 4. Oktober endete die 5. Skulpturen-Triennale in Bingen am Rhein. Obwohl ihr Start durch Corona bedingt um vier Wochen verzögert von Mai auf Juni verschoben werden musste, wurde die fünfte Ausgabe dennoch die erfolgreichste in der zwölfjährigen Geschichte der Triennale Bingen, wie die Verantwortliche melden.