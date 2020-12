Bad Kreuznach

Die Neustadt in Bad Kreuznach wird um eine Einkaufsmöglichkeit reicher: In der Hausnummer 54 eröffnet am Freitag ein Pop-up-Store – ein Laden auf Zeit. Bis zum 24. Dezember wird die Wörrstädterin Carolin Appelfelder in „Bubus Wonderland“ Kleidung und Wohnaccessoires mit einem Hauch Exotik verkaufen – Fans von Räucherstäbchen, Buddhafiguren, Klangschalen, Traumfängern, Modeschmuck und bunten Hippiekleidern werden dort sicher fündig.