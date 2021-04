Bad Kreuznach

Polizisten zum Kiffen eingeladen: Strafverfahren

Eine Zivilstreife wurde am vergangenen Freitagabend um 22.30 Uhr zunächst in der Salinenstraße auf einen 19-jährigen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Der junge Mann war augenscheinlich deutlich alkoholisiert. Ein anschließender Test bestätigte diesen Eindruck und ergab einen Wert von 0,99 Promille. Auf den 19-Jährigen dürfte wegen dieser Ordnungswidrigkeit ein hohes Bußgeld zukommen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.