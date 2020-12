Polizei sucht Zeugen: Junger Mann wurde in der Salinenstraße zusammengeschlagen

Archivierter Artikel vom 16.07.2020, 16:09 Uhr

Am Donnerstag, 9. Juli, wurde ein junger Mann gegen 11.30 Uhr in der Salinenstraße zwischen dem Lebensmittelgeschäft Norma und der Rosenapotheke zusammengeschlagen.

Nachdem der junge Mann verletzt am Boden lag, entfernte sich der Täter in Richtung Mannheimer Straße. Laut Angaben des Verletzen hätten zwei Männer die Tat beobachtet und gefilmt. Dazu haben sie sich in der Nähe des Tatortes aufgehalten. Die beiden Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden. Auch werden weitere Zeugen des Vorfalles gesucht, da mehrere Passanten die Tat beobachtet haben müssten. Hinweise oder Rückfragen an die Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671/8811100 oder per E-Mail an: pibadkreuznach@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach