Plus Kirner Land Polizei Kirn präsentiert Unfallstatistik 2023 und setzt neuen Kontrollfokus im Verkehr Von Robert Neuber i Beim schweren Unfall in Monzingen wurden die Autodiebe leicht verletzt - einer wurde während des Überschlags sogar aus dem Fahrzeug geschleudert und überlebte. Foto: Polizeiinspektion Kirn Die Kirner Polizei wird in den kommenden Monaten verstärkt kontrollieren, ob Autofahrer mehr mit ihrem Handy oder dem Display im Auto beschäftigt sind als mit der Straße vor ihnen. Dazu wird es neue Kontrollgeräte geben. Was die aktuell präsentierte Statistik zu den Verkehrsunfällen betrifft, so gibt es die bekannte Corona-Delle, aber auch bemerkenswerte Besonderheiten. Lesezeit: 4 Minuten

Vorsicht ist in den kommenden Monaten für all jene im Auto angebracht, die gerne mit einer Hand am Lenker ihre Kommunikation mit dem Smartphone erledigen oder mit der Fahrzeugelektronik am bildschirmgroßen Display spielen. Die Polizei bekommt neue Kontrollgeräte, die "MonoCams", die speziell darauf ausgelegt sind, schon bei heranfahrenden Autos festzustellen, ...