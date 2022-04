Die Polizei Kirn bestätigt auf Anfrage einen Einsatz am Sonntagmorgen in der katholischen Pfarrkirche St. Matthäus in Bad Sobernheim. Nach einem Anruf kurz zuvor gingen die Beamten um 10.30 Uhr einer möglichen Trunkenheitsfahrt nach, die den Pfarrer betreffen sollte.