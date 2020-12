Polizei fahndet nach Unfallverursacher

Bad Kreuznach

Nach einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der B 41 an der Anschlussstelle Winzenheim sucht die Polizei nach dem flüchtigen Unfallverursacher. Am Montag um 13.28 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Fahrer mit einem roten Kleinwagen vom Beschleunigungsstreifen in Richtung Bad Sobernheim auf die Bundesstraße auf, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Zwei Autos konnten auf der rechten Spur noch rechtzeitig abbremsen, ein dritter Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und scherte auf die linke Spur aus, um einen Aufprall auf das vorausfahrende Fahrzeug zu verhindern.