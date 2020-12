Oberhausen/Niederhausen

Die Oberhausener sind bestürzt: In der Halloween-Nacht wurden mehrere Denkmäler an der Luitpoldbrücke mit Graffitis beschmiert. Ebenso betroffen sind Bänke, ein Stein in der Straße „Im Gundert – Pfalzstraße“ und die Rutsche im Mehrgenerationenpark, der erst vor einigen Wochen eröffnet wurde.