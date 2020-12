Archivierter Artikel vom 11.06.2020, 15:49 Uhr

Bad Kreuznach

Polizei ermittelt: Garage brannte im Bad Kreuznacher Musikerviertel

Am Fronleichnamsmorgen hat gegen 10.15 Uhr eine Garage in der Bad Kreuznacher Brahmsstraße (Musikerviertel) gebrannt. Zu Schaden kam niemand. Aus einer verschlossenen Garage drang Rauch nach außen, der obere Teil des Tores war mit Wärme beaufschlagt. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr. Der angerückte Löschbezirk Süd gelangte über Steckleiterteile über das Garagendach auf die Garagenrückseite in den Garten des Anwesens. Dort wurde ein Fenster aufgehebelt, damit ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr in die Garage vorgehen und das Feuer löschen konnte.