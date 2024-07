Plus Hochstetten-Dhaun Politischer Zwist in Hochstetten-Dhaun vorprogrammiert Von Robert Neuber i Ortsbürgermeister Hans Helmut Döbell (re.) und die beiden Ortsvorsteher: für Dhaun Lars Reidenbach (li.) und für Hochstädten Karl-Friedrich Schmidt (Mitte). Foto: Robert Neuber In der konstituierenden Ratssitzung wurde bei der Wahl der Beigeordneten sehr deutlich: Die SPD geht keinen Millimeter auf die 40 Prozent-Opposition der CDU zu. Auch auf die thematischen Anträge der Christdemokraten wurde eher ablehnend reagiert. Lesezeit: 3 Minuten

Es gibt in der Politik eindeutige Botschaften, und eine davon schickte die SPD-Fraktion in Hochstetten-Dhaun zur konstituierenden Ratssitzung am Mittwoch an die CDU: Zu melden habt ihr nichts. Sonnenklar wurde diese Nachricht bei der Wahl aller drei Beigeordneten: Alle wurden mit SPD-Kandidaten besetzt. Und dabei blieb es nicht, denn es ...