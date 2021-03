Sein Kfz-Kennzeichen reservieren? Das geht heute schon. Doch hinter „E-Government“ steht weit mehr. Ab Ende 2022 sollen in Städten, Verbandsgemeinden, Kreisen, Land und Bund zahllose Dienstleistungen am heimischen Computer statt an irgendwelchen Verwaltungstresen abgerufen werden können.