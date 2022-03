Zwei gegensätzliche Strömungen prägten die Podiumsdiskussion der VHS Soonwald in der Hubertushalle in Münchwald zum Thema „Windkraft in der Nahe-Glan-Region“. Eine Annäherung zwischen den beiden grundsätzlichen Haltungen, die wie eine unsichtbare Trennlinie zwischen den rund 130 Besuchern verlief, erwies sich als schwierig.