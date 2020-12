Kusel

Das künftige Corona-Impfzentrum wurde am Montagmorgen der Öffentlichkeit präsentiert – zumindest die Örtlichkeit. Geimpft wird auf dem Gelände der ehemaligen Unteroffizier-Krüger-Kaserne auf dem Windhof. An deren Rand steht die Halle 20, in der früher Panzer und anderes Großgerät gewartet wurden. Die Halle wird in den kommenden zwei Wochen in einem Kraftakt umgebaut und als Impfzentrum eingerichtet.